Пловец Рылов принес сборной России пятую золотую медаль на Олимпиаде в Токио

Российский спортсмен Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании, показав лучшее время на дистанции 100 метров на спине.

Для России это первое золото за 25 лет в этой дисциплине. Рылов проплыл стометровку за 51,98 секунды. Серебряную медаль также выиграл россиянин Климент Колесников, показавший время 52,00 секунды. Бронзу получил пловец из США Райан Мерфи.

Последний раз российские пловцы выигрывали олимпийское золото в плавании в 1996 году в Атланте. В общем зачете у России на данный момент стало пять золотых, семь серебряных и три бронзовые медали.