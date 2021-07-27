Движение поездов по ж/д мосту через реку Ареда восстановили в Забайкалье

Движение поездов по железнодорожному мосту на Транссибирской магистрали полностью восстановлено в Забайкалье.

Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД. Работы завершились быстрее планируемых сроков, заявил глава РЖД Олег Белозеров. Также он сказал о необходимости строительства нового моста для обеспечения долгосрочной и безопасной работы.

Обрушение железнодорожного моста через реку Ареда произошло 23 июля около села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае, на перегоне Куэнга — Укурей. Причиной инцидента стали сильные проливные дожди в регионе. В результате происшествия никто не пострадал. Из-за ЧП РЖД приостановила отправку грузов и продажу билетов на поезда, следующие по этому участку.