Российский МИД сообщил о вмешательстве США в политику Гаити после убийства Моиза

США не собираются помогать Гаити, однако активно вмешиваются в политику республики после убийства президента Жовенеля Моиза.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. В сообщении она указала на вероятную связь гибели лидера Гаити с его контактами с Пекином. Они касались поставок лекарств от коронавируса.

Также Захарова отметила, что США и Колумбия сразу после гибели Моиза направили в республику свои миссии. Она подчеркнула, что Вашингтон не собирался реально помогать Гаити и поставил небольшую партию вакцины Pfizer, чтобы попытка Китая оказать помощь с вакциной оказалась на втором плане.