Южная Корея и КНДР снова создали линии связи

Южная Корея и КНДР во вторник восстановили линии связи, которые были разорваны в прошлом году. О возобновлении работы договорились лидеры стран во время переписки.

Информацией об этом поделилась администрация президента Республики Корея. Ведомство сообщило, что связь восстановили первый раз за 14 месяцев. Прекращение работ всех линий произошло 9 июня прошлого года. Причиной этого стала отправка пропагандистских листовок из Южной Кореи на Север.

Южная и Северная Корея приняли решение о восстановлении связи 27 июля в 10:00 (04:00 по Москве). Администрация лидера Южной Кореи надеется, что возобновление в положительном ключе повлияет на межкорейские отношения.