Роскомнадзор заблокировал американский сайт Genius с текстами песен

Роскомнадзор внес 30 страниц сайта Genius в Единый реестр запрещенной информации.

Ведомство неоднократно отправляло требования об удалении противоправного контента в адрес провайдера хостинга и администратора сайта. Однако владелец сайта не выполнил требования Роскомнадзора, передает ТАСС.

Материалы сайта содержат в себе "пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента". Страницы с данными не удалили, поэтому теперь они недоступны для просмотра на территории России.