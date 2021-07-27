Байден оскорбил журналиста после неудобного вопроса о вакцинации

Президент США Джо Байден назвал "занозой в шее" репортера, который задал американскому лидеру вопрос о вакцинации против COVID-19.

Инцидент произошел в ходе встречи главы государства с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Кадхими. Она проходила в овальном кабинете Белого дома в понедельник, сообщает Fox News.

Репортер Келли О"Деннелл попросила Байдена прокомментировать слова министра по делам ветеранов Дэниса Макдоно, который сказал, что медицинские работники на передовой должны будут сделать вакцину от коронавируса.

"Вы такая заноза в шее, но я собираюсь ответить на ваш вопрос, потому что мы так долго знаем друг друга", — сказал Байден.

О"Доннелл отметила, что посчитала комментарий Байдена за комплимент. Также американский лидер подтвердил, что Министерство по делам ветеранов США требует, чтобы все работающие на его объектах врачи прошли вакцинацию от COVID-19.