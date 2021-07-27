Депутаты ГД предложили компенсировать затраты на газификацию россиянам-льготникам

Депутаты ГД от "Единой России" предложили компенсировать россиянам затраты на газификацию, проведенную до начала действия закона.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что программа социальной газификации была анонсирована 21 апреля. Поскольку она не была принята, претендовавшим на получение льгот людям пришлось закупать оборудование и ставить его за свой счет.

"Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено", — пояснил он в беседе с РИА Новости.

Руководство партии предложило полностью возместить этим гражданам потраченные средства. По словам Турчака, в правительстве РФ оценили данную инициативу положительно.