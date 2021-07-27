Экс-подполковник СБУ Прозоров готов выступить в ЕСПЧ по иску России

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил о готовности дать свидетельские показания по иску России против Украины в ЕСПЧ.

Ранее Москва подала свою первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд. Россия в ней обвиняет Украину в нарушении прав. Жалоба касается событий, которые последовали после госпереворота в феврале 2014 года.

Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс. Также он был заместителем командира сектора "М" АТО.

Экс-сотрудник СБУ в беседе с РИА Новости отметил, что готов дать показания. По его словам, это будет возможно при соблюдении некоторых требований к безопасности.