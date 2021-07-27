Космический обман: мошенники стали использовать Роскосмос в своих схемах

Злоумышленники начали призывать жителей России вкладываться в космическую отрасль, сообщили в InfoSecurity a Softline Company. Информацию подтвердили специалисты и банки.

Мошенники предлагают людям совершить перевод средств на ложный брокерский счет, после чего на нем появится активный трейдинг, однако деньги вывести уже будет невозможно. Новая мошенническая схема появилась из-за роста рынка торговли ценными бумагами, модой на IPO и громких историй полетов Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона.

Информацией об этом поделились участники рынка. Представители банков заявили, что сейчас нет инструментов, которые позволили бы инвестировать в Роскосмос, передают "Известия".