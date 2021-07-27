США завершат боевую миссию в Ираке к концу года

США прекратят участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря 2021 года, говорится в заявлении по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД Ирака Фуада Хусейна.

Делегации по итогам технических переговоров пришли к тому, что отношения Вашингтона и Багдада в области безопасности полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену развединформацией. Никакие силы США не будут играть военную роль в регионе к концу года.

США намерены продолжить поддержку иракских сил безопасности, включая пешмерга. При этом в заявлении не говорится о выводе американских войск.