"Хвалиться нечем": Пушков призвал Польшу не гордиться задержкой "СП-2"

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление замминистра иностранных дел Польши Марчина Пшидача об успехе в задержании строительства "Северного потока — 2".

Польше не остается ничего, кроме как утешать себя неуспешным сопротивлением проекту, заявил сенатор в Twitter. Главное — результат, а по итогу власти своего так и не добились.

"Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть", — пояснил политик.

В конечном итоге Варшава потерпела поражение в этой борьбе, несмотря на то, что против проекта активно выступают Соединенные Штаты, рассчитывающие продвигать в Евросоюз свой СПГ. США, как и Польша с Украиной, упорно стоят на том, что коммерческий проект является политическим.