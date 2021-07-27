Байден заявил о продолжении сотрудничества с Ираком в борьбе с терроризмом

США продолжит укреплять отношения с Ираком. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

Американский лидер Джо Байден на встрече с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми в Белом доме заверил о продолжении сотрудничества в борьбе с терроризмом после завершения миссии США в Ираке. Об этом информирует агентство Reuters.

Байден объяснил, что США будет заниматься консультированием и обучением местной армии. Глава Белого дома также отметил, что США планируют отправить в Ирак партию вакцины от коронавируса.