Президент Туниса запретил людям перемещаться по стране в ночное время

Президент Туниса Каис Саид издал указ о запрете перемещения людей и движения транспорта на территории страны в период с 19:00 до 06:00 с 26 июля по 27 августа текущего года.

Исключения будут распространяться на сотрудников, работающих в ночное время, а также на срочные ситуации. Об этом сообщает коммюнике администрации президента.

Этот указ также запрещает собираться людям в группы больше трех человек в общественных местах и площадках. Документ отмечает, что временной период указа могут изменить.

Каис Саид 25 июля приостановил деятельность парламента на 30 дней. Он также отменил неприкосновенность всех депутатов и объявил об отставке премьер-министра. Причиной этого стали беспорядки в крупных городах Туниса. Активисты требовали распустить парламент, сменить политический режим и привлечь к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике.