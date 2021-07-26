Польша отчаянно пыталась помешать завершению строительства трубопровода "Северный поток — 2". Информацией об этом поделился замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Пшидач заявил, что Польша несколько лет мешала завершению строительства "Северного потока — 2". Он отметил, что действия Варшавы якобы отодвинули начало работы газопровода.

Сообщается, что Варшава и Киев собираются продолжать свою борьбу с трубопроводом. Эти страны не останавливает даже достижение соглашения между Вашингтоном и Берлином.