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Посольство России указало на политизированность позиции Парижа по "Спутнику V"

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Посольство России указало на политизированность позиции Парижа по "Спутнику V"

Российское посольство в Париже считает, что нежелание Франции признавать российский препарат от коронавируса "Спутник V" носит политизированный характер.

Посольство России в Париже сообщило, что Москва не приемлет политизированное нежелание Франции признавать и регистрировать отечественный препарат от коронавируса. В сообщении диппредставительства также напомнили, что "Спутник V" одобрен в 67 странах.

Дипломаты отметили, что Москва выступает за максимальный объем вакцинации населения против коронавируса.