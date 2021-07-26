Президент ЦАР оценил помощь России в обеспечении безопасности страны

Власти ЦАР работают над обеспечением безопасности в стране и позволяют местным жителям вернуться к нормальной жизни. В этом очень важна поддержка России.

Национальная армия (FACA) продолжает давать отпор преступным группировкам "Коалиции патриотов за перемены" (CPC). Россия является важным партнером в оказании помощи для возвращения мира и стабильности в страну. Российские специалисты помогают подготовить национальную армию ЦАР. Об этом президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера рассказал журналистам Afrique Media, информирует Федеральное агентство новостей.

Туадера заявил, что западные СМИ пытаются дискредитировать деятельность российских специалистов в ЦАР, но все действия проводятся в правовом поле и ведутся для защиты населения. Глава ЦАР рассказал о важности отмены оружейного эмбарго ООН для обеспечения безопасности страны.

"На сегодняшний день в ограничениях нет необходимости. Мы возвращаемся к конституционному порядку, устраиваем легитимные выборы президента. Но армия не сможет защитить наш строй без оружия. Эмбарго контрпродуктивно", — заявил Туадера.

По словам президента ЦАР, боевики спокойно получают оружие в обход эмбарго ООН и представляют большую угрозу для безопасности мирных жителей. Глава республики отметил, что для снятия ограничений выполнены все условия, поэтому народ страны просит отменить санкции.