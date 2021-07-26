Общественники призвали СБ ООН отменить санкции против ЦАР

Оружейное эмбарго ООН в отношении ЦАР устарело, Совбез должен пересмотреть решение о включении санкций, заявил лидер общественного движения "Общее сознание" Ален Патрик Де Кома.

Активисты опубликовали содержание письма, которое было направлено в ООН. Де Кома привел доказательства бесполезности ограничений на ввоз военного груза перед заседанием Совета Безопасности. Об этом сообщает ФАН.

"В ЦАР с 2016 года у власти находится демократически избранный Президент Фостен-Арканж Туадера, легитимность которого не ставится под сомнение международным сообществом. В стране осуществляется последовательная политика установления законности и правопорядка", — сказал он.

Де Кома отметил, что бандформирования свободно получали оружие незаконным способом на черном рынке. При этом армия ЦАР остается безоружной перед ними, так как бандиты хорошо вооружены. Общественники потребовали снять оружейное эмбарго с ЦАР.