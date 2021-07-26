Трамп предостерег республиканцев от сделки с демократами по развитию инфраструктуры

Бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев не заключать договоренности с демократами по проекту, который предполагает масштабные инвестиции в инфраструктуру страны.

По словам Трампа, демократы хотят любой ценой добиться утверждения этой инициативы, чтобы доказать, что они в состоянии "работать с леворадикальными демократами".

"Республиканцы в Сенате подвергаются постоянным атакам из-за так называемого двухпартийного законопроекта о развитии инфраструктуры", — отметил Трамп.

Бывший американский лидер посоветовал республиканцам дождаться результатов выборов, которые должны пройти в 2022 году, а также "сохранить сильные переговорные позиции".

"Республиканцы, не позвольте левым радикалам сделать из вас дураков и неудачников!" — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пытается провести через американский Конгресс пакет ассигнований, чтобы провести модернизацию инфраструктуры Соединенный Штатов на 1,2 трлн. долларов.