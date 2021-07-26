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МИД КНР призвал Вашингтон не продолжать ошибочную политику Трампа

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МИД КНР призвал Вашингтон не продолжать ошибочную политику Трампа

Администрация Джо Байдена продолжает ошибочную политику в отношении Китая, которой придерживался экс-президент США Дональд Трамп, заявил глава МИД КНР Ван И.

В ходе встречи с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман китайский дипломат попросил администрацию Байдена не следовать политике Трампа, которая была неверной и ухудшала отношения Вашингтона и Пекина.

"Новое правительство США в целом продолжает ошибочную политику предыдущей администрации в отношении Китая, усиливая сдерживание и давление на Китай, мы решительно выступаем против этого", — высказался Ван И.

Как подчеркнул дипломат, Китай будет продолжать идти по пути мирного развития, придерживаться взаимовыгодной стратегии открытости, и готов развиваться и добиваться процветания вместе со всеми странами мира, в том числе и с Соединенными Штатами.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что введенные Китаем санкции против американских организаций и жителей страны не изменят планы США. Пекин, по ее мнению, посылает политический сигнал, показывая ухудшение инвестиционного климата, пишет сайт 360tv.ru.