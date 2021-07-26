Путин подписал указ о награждении сотрудников НТВ почетными грамотами

Несколько сотрудников НТВ наградили почетными грамотами за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Распоряжение главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 26 июля. Почетных грамот президента России удостоены журналист Татьяна Миткова, первый замгендиректора НТВ Тамара Гаврилова, руководитель службы выпуска программной дирекции Борис Яшин и корреспондент Сергей Холошевский.

Благодарность объявлена телеведущим Лере Кудрявцевой, Лилии Гильдеевой, Кириллу Позднякову, а также журналистам Елизавете Листовой, Вадиму Глускеру и другим сотрудникам СМИ.

Ранее российский лидер подписал указ о награждении бывшего ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова. Он был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, передает сайт 360tv.ru.