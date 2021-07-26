Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Китайский министр призвал США не вмешиваться во внутреннюю политику страны

59
Китайский министр призвал США не вмешиваться во внутреннюю политику страны

Министр иностранных дел Китая Ван И посоветовал США не вмешиваться в дела Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Китайский министр ранее провел переговоры с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. На встрече Ван И сообщил, что Вашингтон не имеет права вмешиваться во внутреннюю политику КНР и "покушаться на суверенитет" страны.

"Вопросы Гонконга, Синьцзяна, а также Тибета никогда не имели никакого отношения к правам человека и демократии", — цитирует слова Ван И китайский МИД.

Ранее Ван И заявил, что России и Китаю необходимо совместно противостоять "политическому вирусу". Речь идет о попытках политизации пандемии и спекуляций на тему происхождения COVID-19, передает сайт 360tv.ru.