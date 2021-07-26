Китайский министр призвал США не вмешиваться во внутреннюю политику страны

Министр иностранных дел Китая Ван И посоветовал США не вмешиваться в дела Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Китайский министр ранее провел переговоры с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. На встрече Ван И сообщил, что Вашингтон не имеет права вмешиваться во внутреннюю политику КНР и "покушаться на суверенитет" страны.

"Вопросы Гонконга, Синьцзяна, а также Тибета никогда не имели никакого отношения к правам человека и демократии", — цитирует слова Ван И китайский МИД.

Ранее Ван И заявил, что России и Китаю необходимо совместно противостоять "политическому вирусу". Речь идет о попытках политизации пандемии и спекуляций на тему происхождения COVID-19, передает сайт 360tv.ru.