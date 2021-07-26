Невролог Прокопенко назвал способы восстановления когнитивных функций после COVID-19

Когнитивные функции пациентов, переболевших коронавирусом, могут быть нарушены. Для лечения таких симптомов используются специальные препараты.

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут столкнуться с потерей памяти и ухудшением когнитивных способностей. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал врач-невролог Семен Прокопенко.

Медицинский специалист отметил, что нарушения при COVID-19 могут быть сравнимы с нарушениями после инсульта. Однако пациенты восстанавливают свои способности с течением времени.

"Хотя нарушения и большие, но уже через три месяца большинство таких изменений приходят в норму", — подчеркнул он.

Для лечения таких симптомов используются нейрометаболические препараты. Также Прокопенко рекомендует реабилитирующимся пациентам сохранять спокойствие и не поддаваться депрессии, которая может возникнуть из-за коронавируса.

Иммунитет к коронавирусной инфекции можно выработать благодаря вакцинации. Данная процедура снижает вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. В России она проводится бесплатно в поликлиниках и в мобильных пунктах вакцинации.