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Учитель Зеленского назвал неидеальной украинскую речь президента

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Учитель Зеленского назвал неидеальной украинскую речь президента

Преподаватель украинского языка Александр Авраменко, учивший президента страны Владимира Зеленского, заявил, что речь политика далека от идеала.

Речь Зеленского не является идеальной из-за недостатка практики в прошлом. Учитель рассказал, что нынешний глава государства изучал украинский еще до вступления в должность президента. Преподаватель перечислил его основные ошибки.

"Мягкие шипящие, это "шшьо" вместо "що", русизмы, корявые грамматические формы... Работать и работать. Но жизнь заставила на украинский перейти", — отметил учитель.

Изучению украинского языка мешало то, что в окружении Зеленского никто не говорил на мове, заключил Авраменко.

Ранее бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что глава Украины начал прозревать в вопросе реального отношения Запада к стране. Киеву необходимо пересмотреть экономическое сотрудничество с Евросоюзом, поскольку он уже "обнажил" свой рынок, пишет сайт 360tv.ru.