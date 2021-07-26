Дюков отказался называть потенциальных кандидатов на пост тренера сборной

РФС подписал контракт с Валерием Карпиным до конца 2021 года с возможностью его продления. Главная задача нового тренера сборной России — отбор на ЧМ-2022.

Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин не был резервным кандидатом на эту должность. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

По его словам, РФС рассматривал разных кандидатов на пост тренера сборной, в том числе зарубежных, но остановил выбор на Карпине.

"При этом сейчас, когда выбор сделан, мне не хотелось бы комментировать потенциальных кандидатов, это было бы неправильно", — подчеркнул глава РФС.

Он также поблагодарил Карпина за то, что он принял предложение и продолжит готовить национальную команду.