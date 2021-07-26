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Жириновский нашел способ наказать Украину за водную блокаду Крыма

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Жириновский нашел способ наказать Украину за водную блокаду Крыма

Украину необходимо исключить из ООН за ряд преступлений. Об этом сообщил глава ЛДПР Владимир Жириновский в своем видеообращении, которое опубликовано на YouTube-канале партии.

По его словам, Киев должен понести наказание за свои действия. Украина нарушила конвенцию о нацменьшинствах, когда ввела запрет на русский язык. Также в числе причин на исключение из Организации Объединенных Наций (ООН) оказались водная блокада Крыма, а также отключение электроэнергии и отказ от выплат пенсий жителям Донбасса.

"Нападение на диппредставительство России. И то, что она не закрыла воздушное пространство (над Донбассом, где потерпел крушение малайзийский "боинг". — Прим. ред.) — это тоже ее преступление", — сказал он.

Ранее Генпрокуратура России направила жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины. Документ содержит девять основных претензий, говорится на сайте 360tv.ru.