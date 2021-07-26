Аргентинский форвард Себастьян Дриусси покинул "Зенит"

Аргентинский футболист Себастьян Дриусси попрощался с клубом, болельщиками и городом, записав обращение на русском языке.

Форвард петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси принял решение покинуть клуб, аргентинец реализовал право на выкуп собственного контракта. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

"Мы благодарим тебя за огромный вклад в наши общие победы и желаем удачи в дальнейшей карьере", — написала пресс-служба "Зенита" в Twitter-аккаунте, поблагодарив игрока "за все".

В составе сине-бело-голубых 25-летний нападающий провел 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 ассистов. С "Зенитом" аргентинец стал трехкратным чемпионом России.