РПЦ не намерена снимать с Киева статус "матери городов русских"

Русская православная церковь продолжит празднование крещения Руси и будет дальше считать Киев святым местом.

Соответствующее заявление сделал секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. По его словам, для РПЦ Киев является святым местом крещенской купели.

"Поэтому его и называют матерью городов русских — таковым он и останется на века", — подчеркнул Якимчук.

Ранее в РПЦ предложили ввести поэтапный вывод абортов по желанию из системы ОМС. Там считают, что аборты следует запретить делать женщинам, у которых доход выше прожиточного минимума.