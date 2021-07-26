Украинская триатлонистка не прошла допинг-контроль

Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от соревнований на Олимпийских играх в Токио из-за допинга.

Девушка не прошла допинг-контроль, анализы она сдала 5 июня. Из-за положительного теста на эритропоэтин украинская спортсменка отстранена от участия в соревнованиях, Олимпийские игры в Токио пройдут без нее.

Состязания по триатлону среди женщин будут проходить 27 июля. Представительница от Украины должна была принимать в них участие. Елистратова может запросить вскрытие пробы В и обжаловать решение в CAS.

Украинской триатлонистке 33 года. Она состязалась в Олимпийских играх в 2008, 2012 и 2016 годах, но никогда не попадала в топ-20 сильнейших участников. Спортсменка принесла свой стране Кубок Европы в 2015 году.