Полицейский выстрелил в глаз 19-летнему французу

Встреча с полицейскими закончилась потерей глаза для 19-летнего жителя французского города Брюнуа. В него выстрелили из травматического пистолета.

Инцидент произошел в феврале прошлого года. Адман Нассих шел по улице и привлек внимание стражей порядка. После непродолжительного диалога один из них выстрелил в юношу с расстояния семи метров, пуля проломила несколько костей лицевого черепа и выбила глаз.

Позднее полицейский объяснил, что Нассих якобы сделал резкое движение и бросил что-то в его сторону. Тогда он решил применить оружие без предупреждения, пишет Федеральное агентство новостей.

Видео с места событий смоделировали в 3D, его опубликовало французское издание Liberation. На кадрах видно, что молодой человек не представлял угрозы для правоохранителей. Несколько месяцев назад полицейскому предъявили обвинение в умышленном насилии с нанесением увечий.

Этим делом заинтересовался российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при содействии бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом правозащитники Фонда сообщили в официальном Telegram-канале. Инициативная группа ФБР уже направила запросы к министру внутренних дел Жеральду Дарманену и премьер-министру Франции Жану Кастексу.