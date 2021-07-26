Депутат Панина назвала позорным фиаско попытки Украины взять силой Донбасс

Представитель комитета по международным делам Госдумы России Елена Панина прокомментировала слова бывшего украинского депутата Юрия Грымчака об "освобождении Донбасса".

Накануне Грымчак призвал Киев "готовить армию к применению оружия", чтобы приступить к "освобождению Донбасса". По словам Паниной, попытка взять эти территории силовым путем закончится крахом украинской государственности.

"Никакого "Минска — 3" после этого уже не будет", — сказала депутат РИА Новости.

Она добавила, что Киев уже дважды пытался урегулировать ситуацию в Донбассе силовым путем, однако оба раза были неудачными. Попытки "захватить ЛДНР кончались позорным фиаско".

Ранее Генпрокуратура России направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на Украину. В документе сообщалось, что Служба безопасности страны превратила в обычную практику пытки и массовые похищения жителей Донбасса, передает сайт 360tv.ru