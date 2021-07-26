Замглавы МИД России обсудил с послом Японии мировую безопасность

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с послом Японии Тоехисой Кодзуки вопросы безопасности. Об этом сообщил МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство России озвучило темы, которые обсудили дипломаты. Сергей Рябков в беседе с Тоехисой Кодзуки поднял проблему мировой и региональной безопасности.

МИД ранее пригласил японского посла для встречи с замглавы ведомства Игорем Моргуловым. Дипломат выразил Кодзуки решительный протест в качестве зеркальных мер.

Япония ранее сделала ряд недружественных шагов в связи с территориальными претензиями.