Организация Bellingcat оказалась в забавной ситуации из-за постоянных переносов премьеры фильма о задержании 33 россиян в Минске в 2020 году, заявил политолог Владимир Джаралла.

Эксперт отметил, что организация в очередной раз анонсировала премьеру фильма-расследования, которая намечена на 29 июля. При этом, говорит Джаралла, не факт, что они снова ее не перенесут. Комичность ситуации заключается в том, что судьба фильма "Вагнергейт" зависит от западных кураторов, которые не могут определиться с акцентами в картине, передает ФАН.

"Единственное, что приходит в голову — главный заказчик регулярно меняет техническое задание. Вначале нужно было рассказать о страшных, коварных русских, которые готовились свергнуть Лукашенко, затем о том, что на самом деле это были гениальные герои невидимого фронта", — говорит он.

По его словам, если расследователи все-таки покажут фильм, самое главное будет заключаться не в том, что они расскажут, а в том, кто подхватит озвученные ими тезисы.

Подчеркнем, что летом минувшего года в санатории "Белорусочка" была задержана группа россиян, которых планировалось выдать за отряд "ЧВК Вагнера". Известно, что к провокационной операции приложили руку украинские спецслужбы.