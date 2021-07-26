СК начал проверку после обнаружения останков порядка 140 человек в Карелии

Следственный комитет России инициировал проверку после обнаружения в Лахденпохском районе Карелии останков порядка 140 человек.

Археологи предполагают, что они принадлежат местным жителям региона, которые, возможно, были убиты шведскими налетчиками.

"В соответствии с заключением экспертов время наступления смерти соответствует давности более 100 лет", — добавила пресс-служба СК.

Находка претендует на статус крупнейшего открытия на территории Карелии. Однако специалисты предпочли воздержаться от преждевременных выводов.