Путин поздравил российских спортсменов с золотыми медалями на Олимпиаде

Российский президент Владимир Путин поздравил спортсменов, которые завоевали медали на Олимпиаде в Токио.

Глава государства обратился к российским спортсменам в письмах, опубликованных на официальном портале Кремля. Президент адресовал поздравительные телеграммы гимнастам Денису Аблязину, Артуру Далалояну, Никите Нагорному и Давиду Белявскому, фехтовальщице Софии Поздняковой и тхэкводисту Максиму Храмцову.

Летние Олимпийские игры в настоящий момент проходят в Токио (Япония). Торжественное открытие прошло 23 июля. Продлятся международные состязания до 8 августа. Изначально планировалось, что Олимпиада пройдет в 2020 году, однако на фоне опасности распространения коронавирусной инфекции летние Игры решили провести в 2021 году.