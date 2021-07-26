«Отказаться от газа»: оппозиция в Германии нашла новый способ остановить «Северный поток — 2»

В партии «Зеленых», протестующей против строительства «Северного потока — 2», нет консенсуса по поводу того, как остановить проект газопровода, пишет журнал Der Spiegel. Функционеры не могут озвучить, как конкретно будут действовать по «СП — 2», если получат места в бундестаге на будущих выборах.

«Трубопровод был и остается ошибкой, будь он построен с благословения президента США или без него. Мы, "Зеленые", и дальше будем пытаться предотвратить проект», — заявил член комитета бундестага по иностранным делам Омид Нурипур.

Ранее правительство ФРГ договорилось с Штатами об условиях завершения строительства газопровода из России. Президент США назвал «контрпродуктивным» введение Вашингтоном санкций против европейских компаний, задействованных в строительстве. 21 июля Джо Байден и Ангела Меркель договорились, что санкции будут вводиться против России, если страна решит использовать поставки газа в Европу как инструмент давления. Больше США не будут препятствовать строительству.

«Зеленые» продолжают настаивать на закрытии проекта по геополитическим и экологическим соображениям. Но не все представители партии настроены радикально: так экс-министр окружающей среды Юрген Триттин остановку практически достроенного «Северного потока — 2» не поддерживает и предлагает весьма абстрактный выход из ситуации — просто «снизить спрос на газ».

«Остановить проект сейчас означало бы большой экономический ущерб. Теперь речь идет о том, чтобы снизить спрос на газ и таким образом сделать трубопровод ненужным», — заявил Триттин.

nord-stream2.com / Nord Stream 2 / Paul Langrock

Оба «зеленых» политика заверили, что не намерены оказывать помощь Украине в строительстве возобновляемых источников энергии. Отнюдь не экологичный транзит газа через Украину в Европу немецкую партию устраивает, а «СП — 2» критикуется под предлогом заботы об окружающей среде. Также «Зеленых» беспокоит потенциальное лишение Киева высоких доходов от транзита российского газа.

«Правительство ФРГ строит "Северный поток — 2" — трубопровод, который затрагивает интересы безопасности Украины и подрывает санкции против России. Правительство ФРГ лишает Украину перспективы вступления в ЕС», — заявил сопредседатель партии «Союз-90»/«Зеленые» Роберт Хабек 5 июня.

Тогда же Хабек раскритиковал позицию Берлина за отказ продавать Украине «оборонительное оружие». При этом в предвыборной программе партии есть пункт об ограничении оружейного экспорта в регионы, где идет война.

Ранее экономист объяснил, как Украина попала в транзитную ловушку еще до завершения «СП-2». Подробнее — в нашей статье.