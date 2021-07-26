Митрахович оценил шансы Украины на заполнение ГТС водородом

Как только российский газопровод «Северный поток — 2» («СП-2») официально начнет функционировать, Украина должна переключиться на «зеленый» водород. Таким мнением поделился глава исполкома Нацсовета реформ страны Михаил Саакашвили, который не верит, что транзит газа через вотчину президента Владимира Зеленского сохранится.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, специалист Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович полагает, что план Саакашвили вполне осуществим, однако денег на реализацию подобной стратегии у Украины нет.

«Если Украина хочет разрабатывать свои ресурсы, пусть разрабатывает, никто ей не мешает. Вопрос в том, получится ли. Зеленый водород – дорогой водород, он делается с помощью возобновляемых источников энергии, дальше путем электролиза. Это существенно дороже, чем водород из природного газа. Не совсем понятно, как Украина это сможет делать, откуда она возьмет деньги», — удивился экономист.

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По мнению Митраховича, даже финансовой помощи от западных кураторов Киеву не хватит, чтобы наполнить свою ГТС «зеленым» водородом и наладить полноценную промышленность, передает «Радио Sputnik».

«Ведь водород нужно экспортировать по трубам, которые специальным образом под это построены либо модернизированы. Это опять же большие инвестиции. Кто их будет вкладывать без гарантии загрузки трубы? Сама по себе тема водорода – перспективная, однако не просматривается, что Украина может достигнуть в ней успеха без кооперации с Россией», — добавил Митрахович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах. Председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов уверен, что документ станет причиной раскола внутри государства.