Представитель МакSим опровергла сообщения о выходе певицы из искусственной комы

Певица МакSим (Марина Максимова) остается в тяжелом состоянии, несмотря на некоторые улучшения. Представитель артистки Яна Богушевская заявила, что она не выходила из комы.

Пиар-менеджер артистки отметила, что не является новостью попытка вывести звезду из комы, так как врачи уже несколько дней пытаются это сделать. Периодически певица начинает дышать сама и приходит в сознание, однако потом ей снова становится хуже и врачи возвращают Максимову в медикаментозный сон. В интервью телеканалу "360" Богушевская отметила что тяжелый этап еще не пройден.

"Иногда Марина в сознании, иногда ее снова погружают в медикаментозный сон. Это не новость сегодняшнего дня", — объяснила представитель певицы.

Telegram-канал Mash сообщил, что артистка пришла в сознание и учится дышать самостоятельно. По данным их источников, МакSим уже может общаться знаками, однако иногда ей требуется дополнительный кислород. Подобные сведения ФАН подтвердила ее концертный директор Маргарита Соколова.