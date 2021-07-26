Сборная России по волейболу победила команду США на Олимпиаде

Российские волейболисты в четырех сетах обыграли американцев на олимпийском турнире в Токио.

Мужская сборная России по волейболу в матче группового этапа летней Олимпиады победила команду США со счетом 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23). Самым результативным игроком в российской команде стал доигровщик Дмитрий Волков — 16 очков.

Наставник российской команды Туомас Саммельвуо после победы своих подопечных отметил, что американская команда очень сильная.

"Я просто стараюсь смотреть, что происходит на площадке, принимать решения — и должен быть очень внимательным", — сказал финский специалист.

В среду российские волейболисты встретятся со сборной Бразилии.