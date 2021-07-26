Мэр города в Челябинской области покинул свой пост

Мэр Юрюзани Юрий Бобылев ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщило издание 1obl.ru.

«Свой пост покинул глава Юрюзани Юрий Бобылев. Его обязанности временно исполняет депутат горсобрания Алексей Добровольский, сообщили в администрации района», — сказано на сайте.

Экс-мэр занимал должность с 2018 года, заняв место Сергея Замятина, ушедшего в отставку.

По версии СМИ, Бобылев должен был занимать пост до 2023 года, однако написал заявление об уходе. Временно исполнять обязанности градоначальника будет депутат горсобрания Алексей Добровольский.