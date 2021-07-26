The Guardian: мир должен отказаться от Олимпийских игр

Автор британской газеты The Guardian Дэвид Голдблат убежден, что миру больше не нужны Олимпийские игры. Международные соревнования, которые прямо сейчас проходят в Токио, автор оценивает в контексте глобальных мировых проблем: каким бы зрелищным не был спорт, протестующие у стен стадиона японцы и кризис здравоохранения говорят сами за себя.

Во время церемонии открытия Олимпийских игр-2020 несколько тысяч жителей Токио вышли на улицы и устроили демонстрацию. Международный олимпийский комитет (МОК) закрыл глаза на мнение местного населения и проявил себя не как лидер глобального общественного движения, а как «бродячий цирк мировой спортивной индустрии», считает журналист.

В разгар третьей волны пандемии власти Японии потратили на организацию игр более 30 миллиардов долларов. Часть этих денег распределялась на фоне коррупционных подозрений, а часть ушла на принудительное выселение жителей из их квартир.

При этом представители МОК продолжают утверждать, что Олимпийские игры стимулируют экономический рост и положительно влияют на развитие инфраструктуры принимающего города. Результаты исследований говорят об обратном: за исключением игр в Барселоне в 1992 году, ни одна Олимпиада не повлияла на темпы развития экономики, уровень занятости населения или доходы от туризма.

Аналогичная ситуация обстоит с мифом о том, что в Олимпийских играх якобы принимает участие все больше и больше спортсменов. Жесткая экономическая политика, которой большинство государств вынуждены были следовать из-за коронавируса, привела к закрытию огромного числа крупных спортивных объектов.

Популяризация спорта среди молодежи — тоже слабый аргумент. Голдблат приводит в пример Финляндию:

«Спросите об этом у финнов, которые отказались от спонсируемой государством погони за медалями и вместо этого потратили деньги на развитие транспорта и инфраструктуры. Они уже почти не выигрывают медали, но при этом у них самые активные и здоровые старики в мире. У нас в Британии вместо этого — мешки с золотом и кризис ожирения».

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В Сеуле в 1988 году и в Пекине в 2008 году власти выселили из домов почти по два миллиона человек. Недавние Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро не стали исключением. Свои квартиры покинули 60 тысяч жителей, большинство из которых запугивали и заставляли жить в ужасных условиях. Прибавьте к этому полицейские рейды и «зачистки» общественных мест от бездомных и психически больных людей. Власти Рио-де-Жанейро к 2016 году не построили ни одного спортивного объекта, зато полностью укомплектовали своих правоохранителей новейшими бронежилетами и электрошокерами.

Из последних сил МОК пытается прикрываться экологией, но и здесь все не так просто. Пекин, к примеру, до проведения летней Олимпиады-2008 был более чистым городом, чем после. Компенсация олимпийского комитета не имеет значения, когда экологическая ситуация в мире оставляет желать лучшего. У большинства предыдущих хозяев зимних Олимпийских игр скоро не будет снега, чтобы провести их снова.

Всплеск заболеваний COVID-19 в Токио, который будет иметь место после окончания нынешней Олимпиады, может убить огромное количество людей. МОК в этой части не терпит критики и действует максимально непрозрачно.

Global Look Press / Daisuke Asauchii/AFLO

Положить конец играм в Токио уже невозможно, но люди вполне способны сделать выводы на будущее. Коммунистическая партия Китая, пишет Дэвид Голдблат, без труда заготовит тонны искусственного снега к зимним Олимпийским играм 2022 года, однако зрители должны отказаться от просмотра этой «шарады».

Олимпийские игры-2024 в Париже могут стать прощанием с эпохой Олимпиад. МОК следует распустить, а его активы передать новому демократически созданному органу, который будет отвечать за глобальный спорт.