Максим Храмцов стал первым олимпийским чемпионом по тхэквондо в истории российского спорта

Максим Храмцов завоевал первую золотую олимпийскую медаль в истории российского тхэквондо, победив в финале на Играх в Токио.

Финал по тхэквондо на летней Олимпиаде в Токио навсегда войдет в историю российского спорта. В этот день 23-летний Максим Храмцов завоевал первое олимпийское золото за годы существования этого вида единоборств в России.

В финале турнира противником россиянина стал иорданский спортсмен Салех аль-Шарабати. Бой завершился со счетом 20:9 в пользу Храмцова. Тхэквондист принес четвертую золотую медаль в копилку национальной команды.