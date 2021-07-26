Эксперт Юшков объяснил, почему в ЕС вводят углеродный налог

Европа пытается изменить расклад в глобальной торговле через новый налог.

Ввести особый налог на углеродный след, выделяемый при производстве продукции, хотят для товаров, которые поступают в Европейский союз. По оценкам аналитиков, потери российской экономики могут составить из-за корректировок порядка 1 млрд евро. Об этом пишет сайт 360tv.ru.

Под действие реформы подпадают отечественные компании, которые поставляют в ЕС железо, сталь, алюминий, а также удобрения. На данный момент объем выплат оценивается в 16% от стоимости продукции. Известно, что в 2020 году Россия направила в регион товаров на 7 млрд евро, соответственно налог потенциально "съест" чуть более миллиарда евро.

Создатели инициативы считают, что благодаря новому налогу, Евросоюз сможет кардинально снизить выбросы парниковых газов в атмосферу и повлиять на отношение к климатической повестке в других странах. Предполагается, что в дальнейшем углеродный налог коснется нефтепродуктов и неэкологичного авиационного топлива.

Трансграничный углеродный налог, по мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, является частью общемирового соглашения по климату, однако в том числе предназначается для стратегической перестановки сил в торговой сфере.

Европа уже не может достойно соперничать с эффективной экономикой Китая, убежден эксперт, поэтому ЕС хочет радикально изменить ситуацию, сделав невыгодным производство на дешевых, но "грязных" источниках энергии, популярных в развивающихся странах. Это позволит сделать местную "зеленую" экономику, работающую на ВИЭ, более жизнеспособной.