Погребинский объяснил отказ Байдена участвовать в «клоунаде» Зеленского с Крымом

Хозяин Белого дома Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отказались от участия в саммите «Крымской платформы», который должен состояться в Киеве 23 августа. Вместо них Соединенные Штаты будет представлять кто-то из членов правительства, но кто именно это будет пока не уточняется.

Политолог Михаил Погребинский полагает, что нежелание американского президента присутствовать на встрече в Киеве говорит о том, что США не намерены усугублять отношения с Россией из-за пиар-проекта главы Украины Владимира Зеленского.

Приезд высшего руководства США на Украину по вопросу принадлежности Крыма означал бы разрыв «линии», которая образовалась после встречи Байдена и президента России Владимира Путина. Эта «линия» сосредоточена на желании Вашингтона воздерживаться от любых движений, которые могут нарушить «атмосферу поиска нового формата» взаимодействия с Москвой, объяснил политолог.

Сейчас Соединенные Штаты пытаются понять, на что они могут претендовать в отношениях с РФ. И до тех пор, пока у Вашингтона не появится четкой модели поведения с Москвой, он будет избегать шагов, которые даже потенциально могут помешать.

Кроме того, и Байден, и Харрис считают себя слишком серьезными людьми, чтобы участвовать в мероприятиях вроде «Крымской платформы», указал Погребинский.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Им не хочется выступать в роли клоунов. В роли клоунов будут президенты прибалтийских республик. Возможно, (президент Польши Анджей) Дуда. Не факт, что приедут лидеры Грузии и Молдавии. Это явная клоунада. Всем понятно, что это пиар-проект Зеленского для укрепления его позиции в лагере партии войны, националистов, антироссийских политических сил. Серьезные люди в этом участвовать не должны», — подчеркнул политолог.

У Вашингтона есть свой интерес в урегулировании ситуации на востоке Украине. Погребинский допускает, что ухудшение обстановки в Донбассе приведет к тому, что Украина просто потеряет регион. Такой исход станет унижением для Запада, ведь он обещал добиться территориальной целостности Украины.

И в этих реалиях на Крымском полуострове пока внимание не заостряют. В Белом доме понимают, что добиться чего-либо по вопросу Крыма крайне сложно, а среднесрочной перспективе — практически невозможно, подытожил Погребинский.

Ранее политолог выразил мнение, что развитие антироссийской риторики в Киеве становится опасным. Украине пора перестать надеяться на США, которые находятся «за тридевять земель», и пойти по пути нормализации отношений с Россией, уверен Погребинский.