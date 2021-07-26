Французским военным запретили расстреливать кроликов

Административный суд Парижа запретил военным расстреливать кроликов, которые портят лужайку у исторического здания, передает BFMTV.

Дикие кролики любят бегать по газону перед Домом Инвалидов, расположенным в седьмом округе французской столицы. Согласно постановлению префектуры, животных, находящихся на лужайке, можно было убивать.

Организация зоозащитников Paris Animaux Zoopolis с 2018 года пыталась добиться запрета истребления зверьков. Несколько дней назад суд принял их сторону. Военнослужащие отмечают, что кролики постоянно копают газон и грызут садовые шланги. Ущерб может составлять около 15 тыс. евро.