Роскомнадзор заблокировал сайты организаций Навального

Роскомнадзор заблокировал ряд связанных с заключенным Алексеем Навальным сайтов. Об этом свидетельствует решение ведомства.

РКН ограничил доступ к нескольким информресурсам 26 июля. Речь идет о связанных с ФБК1 и штабами Навального2 (все перечисленные — НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов; экстремистские организации, запрещенные в России) сайтах.

Онлайн-ресурсы, которые имеют отношение к организациям Навального, используются для пропаганды и запрещенной экстремисткой деятельности, отметил Роскомнадзор в сообщении.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России

2 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны