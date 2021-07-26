Журналист Коц раскрыл, почему Bellingcat не показывает фильм об аресте россиян в Минске

Спонсоры группы Bellingcat до сих пор ждут подходящего момента для презентации фильма о прошлогоднем аресте в Минске 33 россиян, рассказал корреспондент "КП" Александр Коц.

Так в комментарии Федеральному агентству новостей журналист объяснил постоянные переносы премьеры картины, которая посвящена операции в санатории "Белорусочка". Ранее фильм хотели выпустить в апреле, затем в мае, а теперь перенесли премьеру на 29 июля. Впрочем, не исключено, что и в этот раз картина не увидит свет.

"С учетом того, что выход фильма несколько раз переносили, я думаю, что нет ничего невозможного. Могут снова перенести, могут вообще его никогда не показать. Это же не зависит от Bellingcat или от Украины, все зависит от того, какие планы на этот фильм вынашивает британская разведка", — объяснил Коц.

Он напомнил, что Bellingcat представляет собой инструмент для продвижения интересов конкретных структур, которые финансируют скандальный проект. Как следствие, именно кураторы решают судьбу фильма о событиях в "Белорусочке". Вероятно, они "выжидают подходящий момент, которого до сих пор не было", заключил журналист.

Сам инцидент произошел прошлым летом. Тогда в санатории "Белорусочка" задержали группу россиян, которые стали жертвами авантюры украинских спецслужб. Их хотели выдать за отряд "ЧВК Вагнера" в Ливии, но операция провалилась из-за вмешательства белорусских правоохранителей.