Родственница убитой в Петербурге семьи не подтвердила, что погибшие были в нижнем белье

Дочь отставного контр-адмирала Леонида Лобанова Алла Еловкова рассказала, что ее родственники в момент убийства не находились в квартире в одном нижнем белье.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) Еловкова призналась, что не решилась заходить в квартирую. Что касается информации некоторых изданий о том, что ее мать и брат были в одном нижнем белье, то она не соответствует действительности.

"Мать была в ночной рубашке, а Максим в футболке и трусах. В этот день была жара. Их ноги были на полу, сидели они лицом к окну, а не лежали. Они могли сидеть на кровати и разговаривать. Я дома тоже могу ходить без посторонних в ночной рубашке, что с того? Написана гнусная гадость", — заявила Еловкова.

Ранее сообщалось, что глава семейства Леонид Лобанов в последнее время не жил в квартире на Бутлерова, где зверски убили его жену и сына.