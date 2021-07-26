Губернатора Свердловской области возмутил батут рядом с Ельцин-Центром

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал к площади у Ельцин-центра, чтобы посетить аттракцион, который вызвал недовольство не только местных жителей, но и сотрудников учреждения.

«Сегодня заехал на набережную Городского пруда Екатеринбурга и своими глазами увидел печально-знаменитый батут, который неожиданно появился прямо на газоне. Выглядит диковато — рядом Ельцин-Центр делает благоустройство, разбивает сад, а эта конструкция портит пространство и уродует наш красивый город. Более того, часто батуты небезопасны для детей и негигиеничны», — написал чиновник в Instagram.

Губернатор встал на сторону жителей, мол, понимает негодование: мало того, что батут небезопасен, так еще и общий вид портит. Не место для батутов площадь Первой пятилетки. Площадка у ГЦСИ и музей ИЗО также являются неподходящими для подобного вида развлекательных установок местами, считает Куйвашев.

По мнению главы региона, установка батутов в неподходящих местах — пробел в законодательстве.

«Министерство по управлению госимуществом уже разработало проект постановления, после которого использование земли для бизнесмена станет платным. А землю под аттракционы мы будем разыгрывать на открытых аукционах», — заключил чиновник.

Ранее Куйвашев в ходе рабочей поездки принял решение вырубить все тополя в Екатеринбурге.