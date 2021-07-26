Суд зарегистрировал жалобу защиты Навального на его статус склонного к побегу

Защита Алексея Навального оспорила решение столичного суда, который признал блогера склонным к побегу из СИЗО №1 и поставил на особый профилактический учет.

Соответствующая апелляционная жалоба была зарегистрирована в Преображенском суде Москвы. Информацией об обжаловании судебного решения по "Матросской тишине" поделилось РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Навального поставили на учет как заключенного, склонного к побегу, в феврале 2021 года. После этого блогер подал к СИЗО иск, пытаясь оспорить это решение. Заявление было отклонено тем же Преображенским судом Москвы 25 июня 2021 года. В судебных материалах была информация, что Алексей Навальный дважды допускал высказывания о побеге, когда находился в тюрьме.