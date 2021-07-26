Представитель МакSим заявила об улучшении состояния звезды

Состояние певицы МакSим, которая около месяца находилась в искусственной коме, улучшилось, заявила ее концертный директор Маргарита Соколова.

Певица Марина Максимова, прославившаяся под псевдонимом МакSим, после месяца медикаментозного сна под аппаратом искусственной вентиляции легких, почувствовала себя лучше. Ее представитель в комментарии для ФАН сообщила, что быстрого выздоровления команда артистки не ждет, однако ее состояние положительно изменилось.

При этом источники Telegram-канала Mash сообщили, что звезда вышла из комы и находится в ясном сознании. По данным СМИ, она общается знаками и приходит в себя после тяжелого лечения от пневмонии, переросшей в коронавирусную инфекцию.